Полковник ВСУ объяснил, почему ротация под Покровском занимает несколько суток

"Ситуация чрезвычайно сложная": полковник ВСУ рассказал, как украинские военные под Покровском идут 25 км пешком под дронами, чтобы сменить бойцов на позициях.

Полковник Владимир Полевой, начальник коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования десантно-штурмовых войск, в эфире "Радио НВ" описал реальную картину боёв под Покровском.

По его словам, российские подразделения инфильтрировались на север города и создали там собственную килзону глубиной 25 км. В результате ситуация для украинских военных стала "реверсной": теперь уже они вынуждены прорываться сквозь вражескую зону поражения, неся потери.

"Ситуация чрезвычайно сложная. Противник продолжает продвигаться. Наши силы растягиваются, сил больше не становится, и этот "карман" становится всё больше похож на ловушку", – заявил полковник.

Ротация бойцов на передовых позициях превратилась в отдельную боевую операцию. Бронетехника может проехать лишь 7–8 км, после чего личный состав спешивается и идёт пешком – зигзагами через посадки, овраги и брошенные укрытия. Итоговый маршрут растягивается до 25–26 км и занимает несколько суток – под постоянным наблюдением российских разведывательных дронов и угрозой FPV-атак.

"Это 25–26 км, которые нужно пройти пешком. Эта дистанция растягивается на несколько дней", – пояснил Полевой.

Российские пилоты дронов при этом находятся в выгодных укрытиях прямо в городской застройке, а сам пилот может управлять машиной дистанционно – из безопасного Донецка. Дроны на оптоволокне полковник назвал наиболее опасными, поскольку РЭБ против них практически бессилен.

Для изменения ситуации корпусу критически не хватает миддлстрайк-средств – дронов с дальностью 50–120 км, способных выносить российскую логистику и точки скопления живой силы за Покровском. Пока эти возможности развиваются за счёт благотворительных взносов, а не государственного финансирования:

"Мы держим позиции под Покровском, но по штату миддлстрайк пока не получаем. Думаю, нас должны услышать и в Генштабе, и в Министерстве обороны".

Дополнительную угрозу представляет введённая в полосу 90-я танковая дивизия России – оперативный резерв, способный развить прорыв при благоприятных условиях.

Ситуация под Покровском

14 мая в 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск (ДШВ) сообщили, что россияне пытаются превратить Покровск в полноценный логистический узел и перебрасывают туда резервы, а также дополнительные силы и средства. Речь идет, в частности, о личном составе, тяжелой бронированной и легкой автомобильной технике, артиллерии.

2 мая офицер отдела коммуникаций 7-го корпуса ДШВ Сергей Окишев сообщил, что оккупанты не прекращают попыток захватить всю Покровско-Мирноградскую агломерацию и пытаются вытеснить подразделения Сил обороны Украины из северных районов Покровска.

