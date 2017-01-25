Россия скрывает форсированную милитаризацию приграничных с Украиной регионов - Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«Важно отметить, что российская сторона оказывала давление и устанавливала ограничения для инспекторов (которые инспектировали территорию России возле границы с Украиной). В частности, на этапе обсуждения плана проведения инспекции Россия объявила, что ограничит зону для вертолетного облета на глубину 25 км вдоль границы с Украиной над военными аэродромами и полигонами. Впоследствии полеты были отменены вообще, якобы из-за плохой погоды, поэтому инспекция проводилась только на автомобильном транспорте», - информировал он.

«Таким образом, Россия продемонстрировала, что ей есть что скрывать, а именно – форсированную милитаризацию приграничных с Украиной регионов и активное содействие вооружению и руководство незаконными вооруженными силами на Донбассе», - заявил Мотузяник.

Как сообщал УНИАН, 20 января пресс-служба Генштаба ВСУ заявила, что 16-19 января представители Украины, Канады и Дании провели инспекцию вблизи границы на территории Ростовской области РФ.

Выявлено, что в нарушение Венского документа от 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности (ВД-2011) РФ начала формировать возле границ Украины мотострелковую дивизию численностью более 10 тыс. военных.

В Генштабе подчеркнули, что это противоречит информации, которую сама же РФ предоставила государствам-участникам официальной сетью ОБСЕ в ноябре 2016 года. В частности, РФ сообщила, что не планирует в 2017 году увеличивать численность личного состава регулярных формирований и боевых частей.