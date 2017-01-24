РФ не пустила украинскую инспекцию к артиллерии в Ростовской области: Генштаб подозревает, что там техника для боевиков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в.и.о.начальника Управления верификации Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Владислав Пономарев заявил на брифинге по итогам проведения инспекции пограничной территории Ростовской области на предмет наличия там мест дислокации воинских частей и подразделений российской армии.

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Так, подтверждена информация о значительном сосредоточении артиллерийских систем различных типов вблизи Новочеркасска и базе хранения и ремонта артиллерийского вооружения.

"Не исключено использование указанного вооружение для комплектования частей 150-й мотострелковой дивизии, а также пророссийских террористических группировок на временно неподконтрольных Украине территориях. Доступ инспекционной группы на данный объект был запрещен. Фотографирование указанных типов артиллерии также было запрещено", - заявил он.

При этом, как сообщил руководитель многонациональной инспекционной группы Украины, на проведение инспекции, в соответствии с требованиями Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, предоставляется всего 48 часов. Он добавил, что инспекторы передвигались на автомобилях и пешком.

"Брифинг представителя вооруженных сил Российской Федерации в районе инспекции не отвечал требованиям Венского документа. Во время брифинга инспекторам не была предоставлена информация о количестве личного состава, вооружения и военной техники в районе инспекции и информация о всех полигонах, находящихся в районе инспекции. Сложилось впечатление, что российская сторона пыталась скрыть информацию о полигоне "Кузьминский", имеющихся на нем подразделениях и вооружении, военной технике", - подчеркнул Вершигора.

При этом он сказал, что в результате настаивания инспекционной группы представители российского Министерства обороны вынуждены были предоставить инспекторам доступ на полигон.

"В результате инспекции полигона выявлено значительное сосредоточение вооружения и военной техники различных типов, артиллерии, боевых танков, боевых бронированных машин, в том числе реактивных систем залпового огня большого калибра", - сообщил Вершигора.

Вершигора отметил, что российская сторона всячески пыталась ограничивать фотосъемку, хотя, по его словам, такие ограничения Венским документом не предусмотрены.

В то же время Пономарев добавил, что никаких санкций за нарушение Венского документа не установлено. Он отметил, что Венский документ является политическим документом и основывается на добровольном предоставлении информации.

"Зеркальных мер также никаких нет", - сказал Пономарев.

Как сообщал УНИАН, 20 января пресс-служба Генштаба ВСУ заявила, что 16-19 января представители Украины, Канады и Дании провели инспекцию вблизи границы на территории Ростовской области РФ.

Выявлено, что 10 января в нарушение Венского документа от 2011 года о мерах по укреплению доверия и безопасности (ВД-2011) РФ начала формировать вблизи границ Украины мотострелковую дивизию численностью свыше 10 тыс. военных.

В Генштабе подчеркнули, что это противоречит информации, которую сама же РФ предоставила государствам-участникам через официальную сеть ОБСЕ в ноябре 2016 года. В частности РФ сообщила, что не планирует в 2017 году увеличивать численность личного состава регулярных формирований и боевых частей.