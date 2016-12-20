Бои на Светлодарской дуге: подразделения боевиков вновь начали наступление

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Семен Кабакаев.

"Сейчас ведется сильный обстрел позиций ВСУ. Наши держатся и отступать не собираются. Официальные источники ОРДЛО, чтобы прикрыть свои действия сообщают, что пытаются отбить атаку ВСУ. Якобы наши подразделения пытаются перейти в атаку на Дебальцево. В течение дня бой продолжался, но не так интенсивно. Сейчас возобновился с новой силой и попыткой прорыва со стороны противника", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, 18 декабря боевики атаковали украинских военных на Светлодарской дуге. Всего было осуществлено три огневых налета продолжительностью от трех до шести часов каждый. В результате боевых действий пятеро украинских военнослужащих погибли, шестеро получили ранения, еще 10 - травмы и контузии. По данным штаба АТО, это самые тяжелые потери ВСУ за последние 5 месяцев.