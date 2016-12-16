Турчинов - жителям Донбасса: вы не нужны России, она использует вас как террористов-смертников против Украины

Об этом он рассказал в интервью Лиге.net.

"Я бы сказал так: ребята, у вас есть только одна возможность жить спокойно, мирно и счастливо дома, в Украине. Любой другой путь - это путь страданий, мучений и смерти", - заявил Турчинов.

Кроме того, продолжил секретарь СНБО, три года, которые они прожили в жутких условиях, одурманенные российской пропагандой, тому доказательство.

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"Вы не нужны России. Москва вас использует как террористов-смертников против Украины. Чем быстрее вы вернетесь к мирной жизни в едином украинском государстве, тем меньше страданий и потерь переживут ваши семьи", - подчеркнул он.

Более того, секретарь СНБО отметил, что многие уже осознали, что это правда.

"Несмотря на все потуги со стороны российских СМИ, очень многие уже убедились: Москве не нужны украинцы Донецка и Луганска. Россия заинтересована в постоянной кровоточащей ране на теле Украины, в том, чтобы на оккупированных территориях никогда не наступил мир", - подытожил Турчинов.

Ранее Турчинов заявил, что расходы РФ на содержание Луганска и Донецка оцениваются в более чем 6 млрд долларов в год.