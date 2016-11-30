Турчинов оценил расходы России на содержание Луганска и Донецка

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО Украины, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов,

При этом, по его словам, 3 млрд долларов - финансовая поддержка этих оккупированных территорий, и столько же - на военные расходы.

Турчинов сообщил, что без учета численности двух армейских корпусов, сформированных на смешанной основе, на Донбассе находятся регулярные российские воинские части численностью до 10 тыс. человек.

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Он обратил внимание на концентрацию российских войск и создание новых военных баз вдоль границы Украины. "И это для нас очень серьезная проблема, потому что в случае активизации агрессии они могут в кратчайшие сроки значительно увеличить численность своих войск на любом участке фронта", - сказал секретарь СНБО.

Как отметил Турчинов, враг не оставляет попыток дестабилизировать ситуацию в Украине, используя методы гибридной войны.