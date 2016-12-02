В Тельманово переброшена рота российских военнослужащих, усиленная танковым взводом – ИС

Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление».

Отмечается, что в зону ответственности «9-го отдельного механизированного полка морской пехоты» (Новоазовский р-н) командованием оккупантов переброшена рота военнослужащих ВС РФ с усилением в виде танкового взвода из состава «5-й омсбр». Оперирует южнее дороги Мариуполь - Тельманово. Всего - 7 ББМ (в основном БМП-2), 4 танка, минометный взвод (4 ед. 120-мм минометов).

Тельмановская группа противника выдвинула в сторону н.п. Гранитное РТГ (усиленную роту), которая заняла позиции между Новой Марьевкой и Григорьевкой. Кроме того, оккупанты обновляют позиции в районе н.п. Майорова (бывший Красный Октябрь, Тельмановский р-н).

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По данным ИС, готовится переброска минометной батареи и 2 единиц САУ, запасные позиции оборудуются в районе Богдановка Тельмановского района.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центра штаба АТО, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 42 раза вели огонь по нашим позициям на всех направлениях.