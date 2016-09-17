Украине нужно предоставить оружие - экс-министр обороны США

Об этом экс-министр обороны США (2011-2013), бывший директор Центрального разведывательного управления (2009-2011) Леон Панетта заявил на 13-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) сегодня в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе форума.

«По моему мнению, для Украины важно не только продолжать укреплять экономику, управление, но и укреплять украинское войско. Конечно, США вместе с НАТО делают немало, обучая украинских военных, предоставляя оборудование. Однако, я бы пошел на шаг дальше и предоставил Украине оборонительное оружие, чтобы Россия понимала - если они будут пытаться сделать что-то военным образом, то им придется расплачиваться за это», - сказал он.

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По мнению Панетта, с Россией нужно разговаривать только с сильных позиций.

«Когда смотришь в глаза Путина - видишь только «КГБ, КГБ, КГБ». Это прошлое влияет на его мотивации ... Вы не сможете со слабой позицией справиться с человеком, который ведет себя как наглый разбойник. Я работал с Россией, с их разведывательными структурами - с ними можно работать, но необходимо работать с позиции силы», - сказал он.

Экс-министр обороны США объяснил, что хорошие переговорные позиции - это мощная армия, сильная дипломатическая ветвь, а также объединенные международные усилия.

«Мы должны строить прочные союзнические связи, чтобы Россия видела - она имеет дело не только с США или Украиной, а с коалицией государств», - подытожил он.