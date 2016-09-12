ДРГ боевиков атаковала украинских военных: двое погибших, пятеро раненых

Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

"В результате боя двое военнослужащих погибли, пятеро получили ранения, один пропал без вести", - говорится в сообщении.

Относительно потерь врага в бою информация уточняется.

Ранее руководитель украинской стороны СЦКК Борис Кременецкий заявил, что общая обстановка вдоль линии разграничения сторон на Донбассе снова обостряется.

Как сообщал УНИАН, с 1 сентября на Донбассе был объявлен режим "полного прекращения огня".