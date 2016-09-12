ДРГ боевиков атаковала украинских военных: двое погибших, пятеро раненых
19:55, 12 сентября 2016Война
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12 сентября 2016 года около 16:00 позиции одного из подразделений Вооруженных Сил Украины в районе Станицы Луганской были атакованы вражеской ДРГ.
REUTERS
Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.
"В результате боя двое военнослужащих погибли, пятеро получили ранения, один пропал без вести", - говорится в сообщении.
Относительно потерь врага в бою информация уточняется.
Ранее руководитель украинской стороны СЦКК Борис Кременецкий заявил, что общая обстановка вдоль линии разграничения сторон на Донбассе снова обостряется.
Как сообщал УНИАН, с 1 сентября на Донбассе был объявлен режим "полного прекращения огня".
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