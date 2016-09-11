Украинская сторона СЦКК заявляет об обострении ситуации на Донбассе
Руководитель украинской стороны СЦКК Борис Кременецкий заявляет, что общая обстановка вдоль линии соприкосновения сторон на Донбассе снова обостряется.
Об этом он сообщил в комментарии, размещенном на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.
Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон обращает внимание на то, что после принятия решения Трехсторонней контактной группой в Минске 26 августа текущего года о бессрочном прекращении огня, режим «тишины» начал действовать с 00.00 часов 31 августа.
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В течение первых двух суток обстановка по всей линии соприкосновения сторон стала контролируемой, количество обстрелов значительно уменьшилась, а использование запрещенного Минскими соглашениями вооружения прекратилось. Отдельные нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДО и ОРЛО были единичными и имели провокационный характер.
«Однако, уже начиная со 2 сентября НВФ ОРДО и ОРЛО снова начали использовать запрещенное Минскими договоренностями вооружение – зафиксирован 1 разрыв 120-мм мины. А уже 5 сентября НВФ ОРДО и ОРЛО выпустили по территориям, подконтрольным правительству Украины, 37 мин калибром 120-мм и 52 мины калибром 82-мм», - говорится в сообщении.
Всего, в первой декаде сентября зафиксировано 214 обстрелов по позициям Вооруженных Сил Украины, населенным пунктам и важным объектам инфраструктуры Донбасса, совершенных с территорий, подконтрольных ОРДО и ОРЛО. 30 из них – с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. При этом боевики выпустили в сторону позиций сил АТО 410 боеприпасов.
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По словам Кременецкого, несмотря на то, что обстановка остается в целом контролируемой, наблюдается устойчивая тенденция к ее эскалации.
Особое беспокойство украинской стороны СЦКК вызвал факт, который произошел 11 сентября, когда НВФ ОРДО, впервые с начала введения режима полного прекращения огня, использовали 122-мм артиллерийские системы и обстреляли позиции ВС Украины на Мариупольском направлении. Здесь зафиксировано 12 разрывов артиллерийских снарядов.
Кроме этого, в течение дня наблюдателями СЦКК зафиксировано применение 120-мм и 82-мм минометов (78 и 14 разрывов мин соответственно).
«Следует отметить, что большинство обстрелов носят неприцельный и провокативный характер с целью вызвать ответный огонь со стороны ВС Украины и для выявления системы обороны», - подчеркнул руководитель украинской стороны СЦКК .
Он отметил, что ВСУ неукоснительно соблюдают Минские договоренности, ответный огонь открывают только в случае угрозы жизни военнослужащих, мирных граждан и разрушения важных объектов инфраструктуры региона.
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Также украинская сторона СЦКК отмечает, что враг существенно активизировал использование беспилотных летательных аппаратов. В частности, в первой декаде сентября зафиксировано более 30 пролетов БПЛА. А 9 сентября зафиксировано рекордное количество вражеских БПЛА – 12 случаев.
«Также активно работали и вражеские снайперы. Более 18 раз открывали огонь по позициям ВС Украины», - говорится в комментарии.
Обстрелы со стороны ОРДО и ОРЛО не позволяют продолжать ремонтно-восстановительные работы в населенных пунктах вдоль линии соприкосновения.
Указанные факты обстрелов украинская сторона СЦКК расценивает как грубые нарушения договоренностей по введению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии соприкосновения сторон и в очередной раз обратилась к российской стороне СЦКК за разъяснениями и с требованием использовать свое «традиционное влияние» на руководство ОРДО и ОРЛО с целью неукоснительного соблюдения ими Минских договоренностей и прекращения ведения огня.
«Украинская сторона, в свою очередь, гарантирует неукоснительное выполнение достигнутых договоренностей о прекращении огня, в случае их соблюдения со стороны ОРДО и ОРЛО», - добавил руководитель украинской стороны СЦКК.