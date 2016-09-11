Украинская сторона СЦКК заявляет об обострении ситуации на Донбассе

Об этом он сообщил в комментарии, размещенном на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон обращает внимание на то, что после принятия решения Трехсторонней контактной группой в Минске 26 августа текущего года о бессрочном прекращении огня, режим «тишины» начал действовать с 00.00 часов 31 августа.

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В течение первых двух суток обстановка по всей линии соприкосновения сторон стала контролируемой, количество обстрелов значительно уменьшилась, а использование запрещенного Минскими соглашениями вооружения прекратилось. Отдельные нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДО и ОРЛО были единичными и имели провокационный характер.

«Однако, уже начиная со 2 сентября НВФ ОРДО и ОРЛО снова начали использовать запрещенное Минскими договоренностями вооружение – зафиксирован 1 разрыв 120-мм мины. А уже 5 сентября НВФ ОРДО и ОРЛО выпустили по территориям, подконтрольным правительству Украины, 37 мин калибром 120-мм и 52 мины калибром 82-мм», - говорится в сообщении.

Всего, в первой декаде сентября зафиксировано 214 обстрелов по позициям Вооруженных Сил Украины, населенным пунктам и важным объектам инфраструктуры Донбасса, совершенных с территорий, подконтрольных ОРДО и ОРЛО. 30 из них – с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. При этом боевики выпустили в сторону позиций сил АТО 410 боеприпасов.

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По словам Кременецкого, несмотря на то, что обстановка остается в целом контролируемой, наблюдается устойчивая тенденция к ее эскалации.

Особое беспокойство украинской стороны СЦКК вызвал факт, который произошел 11 сентября, когда НВФ ОРДО, впервые с начала введения режима полного прекращения огня, использовали 122-мм артиллерийские системы и обстреляли позиции ВС Украины на Мариупольском направлении. Здесь зафиксировано 12 разрывов артиллерийских снарядов.

Кроме этого, в течение дня наблюдателями СЦКК зафиксировано применение 120-мм и 82-мм минометов (78 и 14 разрывов мин соответственно).

«Следует отметить, что большинство обстрелов носят неприцельный и провокативный характер с целью вызвать ответный огонь со стороны ВС Украины и для выявления системы обороны», - подчеркнул руководитель украинской стороны СЦКК .

Он отметил, что ВСУ неукоснительно соблюдают Минские договоренности, ответный огонь открывают только в случае угрозы жизни военнослужащих, мирных граждан и разрушения важных объектов инфраструктуры региона.

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Также украинская сторона СЦКК отмечает, что враг существенно активизировал использование беспилотных летательных аппаратов. В частности, в первой декаде сентября зафиксировано более 30 пролетов БПЛА. А 9 сентября зафиксировано рекордное количество вражеских БПЛА – 12 случаев.

«Также активно работали и вражеские снайперы. Более 18 раз открывали огонь по позициям ВС Украины», - говорится в комментарии.

Обстрелы со стороны ОРДО и ОРЛО не позволяют продолжать ремонтно-восстановительные работы в населенных пунктах вдоль линии соприкосновения.

Указанные факты обстрелов украинская сторона СЦКК расценивает как грубые нарушения договоренностей по введению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии соприкосновения сторон и в очередной раз обратилась к российской стороне СЦКК за разъяснениями и с требованием использовать свое «традиционное влияние» на руководство ОРДО и ОРЛО с целью неукоснительного соблюдения ими Минских договоренностей и прекращения ведения огня.

«Украинская сторона, в свою очередь, гарантирует неукоснительное выполнение достигнутых договоренностей о прекращении огня, в случае их соблюдения со стороны ОРДО и ОРЛО», - добавил руководитель украинской стороны СЦКК.