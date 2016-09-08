Пограничники обнародовали доказательства захвата Россией имущества Украины в Черном море (фото, видео)

Об этом сообщает в четверг, 8 сентября, пресс-служба пограничного ведомства.

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Доказательства фактов агрессии РФ, захвата объектов и имущества Украины и незаконной промышленной деятельности в районах Голицынского и Одесского газовых месторождений в северо-западной части исключительной (морской) экономической зоны Украины службу собирали корабль Морской охраны "Подилля" и патрульный самолет пограничного ведомства.

Согласно сообщению, также на корабле находились представители НАК "Нафтогаз Украины", ПАО "ГАО Черноморнефтегаз", ДП "Науканафтогаз", Государственной экологической инспекции, Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Как отмечается, во время перехода КрМО "Подилля" через Каркитинский залив и в дальнейшем с приближением к Голицынскому и Одесскому газовым месторождениям, ВС РФ применили бомбардировщик и корабли.

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"Су-24, который на опасной высоте несколько раз совершал облет корабля "Подилля". Российский самолет маневрировал на высоте 50 метров. А корабли, СКР "Сметливый" из прицеленной на пограничный корабль артиллерийской установкой и СРЗК "Приазовье" ЧФ РФ, осуществляли опасные маневры, создавая таким образом предпосылки к навигационным происшествиям", - отметили в ГПСУ.

Кроме того, по данным пресс-службы, самолет Госпогранслужбы зафиксировал, что на аннексированных платформах находятся вооруженные люди, которые при приближении корабля "Подилля" занимали боевые позиции.

"Однако, несмотря на явно провокационные действия ВС РФ, экипаж КрМО "Подилля" действовал решительно и выполнил определенные задачи в исключительной (морской) экономической зоне Украины. По факту агрессивных действий российской стороны в открытом море относительно корабля МО Администрация Госпогранслужбы Украины ГПСУ доложила руководству государства и проинформировала МО, ГШ, МИД и заинтересованные правоохранительные органы", - добавили в ГПСУ.

Так, во время мониторинга надводной обстановки пограничниками в очередной раз были собраны доказательства фактов агрессии, захвата объектов и имущества и незаконной промышленной деятельности России в исключительной (морской) экономической зоне Украины, задокументировано и зафиксировано на видео.