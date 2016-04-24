За сутки боевики 41 раз обстреливали силы АТО, жарче всего было возле Авдеевки
На протяжении 23 апреля боевики продолжали обстрелы позиций сил антитеррористической операции из запрещенного Минскими договоренностями оружия.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
"Горячее всего было на Донецком направлении, где боевики наносили огневые удары в направлении Авдеевки, используя минометы калибров 120 и 82 мм. Также бандитские формирования обстреливали украинских защитников из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в нем.
Кроме того, они нарушали режим прекращения огня и в районах украинских позиций вблизи Зайцево, Опытного, Марьинки, Широкино и Песков.
"Несмотря на тактику ведения огня из различного оружия одновременно и повышение интенсивности обстрелов на отдельных участках фронта, позиции сил АТО остались неизменными. За указанный период врагом осуществлен 41 обстрел", - отмечается в сообщении.
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