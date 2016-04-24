За сутки боевики 41 раз обстреливали силы АТО, жарче всего было возле Авдеевки

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Горячее всего было на Донецком направлении, где боевики наносили огневые удары в направлении Авдеевки, используя минометы калибров 120 и 82 мм. Также бандитские формирования обстреливали украинских защитников из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в нем.

Кроме того, они нарушали режим прекращения огня и в районах украинских позиций вблизи Зайцево, Опытного, Марьинки, Широкино и Песков.

"Несмотря на тактику ведения огня из различного оружия одновременно и повышение интенсивности обстрелов на отдельных участках фронта, позиции сил АТО остались неизменными. За указанный период врагом осуществлен 41 обстрел", - отмечается в сообщении.

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