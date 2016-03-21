В штабе заявили о стабилизации ситуации в зоне АТО, несмотря на обстрелы

С началом суток ситуация в зоне проведения антитеррористической операции стабилизировалась, однако 11 раз российские боевики обстреляли позиций Вооруженных Сил Украины, 5 - на Донецком, 6 - на Мариупольском направлениях.

Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

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Отмечается, что российские наемники обстреливали опорные пункты вблизи Новотроицкого из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия, а в 8 часов утра ДРГ численностью до 10 человек приблизилась к позициям сил АТО и обстреляла их из АГС и стрелкового оружия.

«Получив достойный ответ от украинских бойцов террористы отступили. Активизировались снайперы врага вблизи Невельского, Ленинского и Красногоровки. Вблизи Авдеевки боевики обстреляли позиции из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Неприцельных огнем из стрелкового оружия в районе Широкино и Опытного российские наемники пытались спровоцировать украинских бойцов на огонь", - говорится в сообщении штаба.