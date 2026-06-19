Бывшая жена Сасанчина сообщила об их официальном разводе

Блогерша поделилась новостью в сети.

Бывшая жена украинского певца и победителя талант-шоу "Голос. Дети" и "Голос страны" Романа Сасанчина - Иванна - рассказала об официальном разводе.

Напомним, что бывшие супруги в прошлом году объявили о разрыве. Позже Иванна вместе с дочерью уехала за границу. Некоторое время бывшие обсуждали свои отношения в сети, но на днях девушка отметила в своем Instagram, что больше не является официальной женой артиста.

"Пришла выписка из суда о том, что брак официально расторгнут", – написала блогерша.

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К слову, Роман Сасанчин женился на Иванне в 2021 году. Пара была в отношениях около шести лет и имеет общую дочь Элизабет. Кстати, девушка уже показала лицо своего нового избранника в сети, с которым начала отношения в Польше. Певец, в свою очередь, пока сосредоточил своё внимание на развитии карьеры и планирует увидеться с дочерью уже этим летом.

Напомним, ранее бывшая жена Романа Сасанчина рассказала о причине их развода.

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