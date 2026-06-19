Все дети Питта и Джоли отказались от фамилии отца: актриса объяснила причину

У бывших супругов шестеро детей.

Известная актриса Анджелина Джоли рассказала о жизни после развода и решении детей дистанцироваться от отца – Брэда Питта.

Не секрет, что актеры подали на развод еще в 2019 году. Питт и Джоли прожили в браке 5 лет и воспитывали шестерых детей: близнецов Вивьен и Нокса, дочерей Шайло и Захару, а также сыновей Пакса и Меддокса. После расставания они долгое время скандально улаживали отношения. Более того, стало известно, что Шайло уже официально отказалась от фамилии актера, и остальные дети также пошли на этот шаг, чтобы ничто больше не связывало их со знаменитым отцом.

На днях звезда фильма "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" подчеркнула, что дети много лет не общаются с Бредом и она не влияла на их решения. Сама же актриса только недавно оправилась после их развода и чувствует себя намного лучше.

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"Думаю, что мой боевой дух наконец-то вернулся. Я его на некоторое время потеряла. Меня немного сбили с толку, и он возвращается во многом благодаря моим детям, которые теперь повзрослели и поддерживают меня. Моим детям почти всем по 18, поэтому теперь они хотят видеть, как я путешествую по миру, хотят, чтобы я выходила на улицу и занималась чем-то новым", – рассказала Джоли изданию Variety.

Анджелина добавила, что едва не бросила свою актерскую карьеру после разрыва отношений с Брэдом. Однако дети стали для нее главной мотивацией, чтобы продолжать заниматься любимым делом.

"Я сосредоточилась на режиссуре и думала, что буду заниматься международной деятельностью. Но единственным способом чаще бывать дома и отсутствовать на короткое время или зарабатывать хорошие деньги было вернуться к актерской деятельности. Я брала только короткие или близкие проекты, либо те, где могла взять с собой детей", – вспомнила звезда.

Напомним, ранее Брэд Питт отреагировал на желание дочери отказаться от его фамилии.

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