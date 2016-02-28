Боевики усиливают формирования на Мариупольском направлении и возле Стаханова - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны. "На Мариупольском направлении по указанию командующего 1 АК (Донецк) генерал-майора ВС РФ Асапова Валерия Георгиевича (по документам прикрытия – Примаков Валерий Георгиевич), 9 особый мотострелковый полк морской пехоты (Новоазовск) усиливается личным составом, боевой техникой и автотранспортом, а также дополнительным боекомплектом со складов ракетно-артиллерийского вооружения корпуса", - говорится в сообщении разведки.

Читайте такжеШтаб АТО: "горячей" точкой ночью стала Красногоровка – 40 вражеских обстреловТакже продолжаются мероприятия по повышению боеспособности 6 отдельного мотострелкового полка (Стаханов) 2-го армейского корпуса» боевиков (Луганск). Непосредственный контроль за проведением мероприятий на полигоне и в штабе части осуществляет командующий «корпусом» генерал-майор Никифоров Евгений Валерьевич (по документам прикрытия – Моргун Евгений Валерьевич), который в ВС России занимает должность заместителя командующего 58 армией (Владикавказ) Южного военного округа, информирует украинская разведка.