Пугачева показала новое фото с 50-летним Галкиным

Пара вместе отметила день рождения юмориста.

Известная российская певица Алла Пугачева, которая вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми уехала из страны-агрессора в начале полномасштабной войны и не поддерживает кровавую политику диктатора, вышла на связь с подписчиками.

Не секрет, что вчера, 18 июня, избранник звезды отмечал свой день рождения. Юмористу исполнилось 50 лет. По случаю юбилея Алла Борисовна опубликовала новое совместное фото с именинником.

"Моему любимому 50! Живем дальше", – подписала снимок артистка в Instagram.

Видео дня

К слову, на снимке Галкин позировал в коричневой рубашке-поло, а Пугачева выбрала праздничный бежевый наряд, который дополнила очками. Пара позировала вместе перед камерой, однако что именно подарила Алла мужу – она не указала.

Напомним, ранее 76-летняя Алла Пугачева отреагировала на видео Натальи Могилевской, которое та сняла во время обстрела Киева. Исполнительница оставила комментарий в сети после просмотра.

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