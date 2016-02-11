Боевики 50 раз обстреляли силы АТО, наиболее напряженная ситуация - в пригородах Донецка и Горловки

Боевики продолжают нарушать условия перемирия на Донбассе. За минувшие сутки они 50 раз открывали огонь по позициям сил АТО.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Наиболее напряженная ситуация сохранялась в пригородах Донецка и Горловки.

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"Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг вел огонь по нашим позициям в Песках, Опытном, Авдеевке и шахте Бутовка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что противник семь раз из стрелкового оружия и гранатометов обстреливал Марьинку.

"В районе Горловки оккупанты применили минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Наши опорные пункты в Троицком и Новгородском были обстреляны из гранатометов различных систем, а по украинским укреплениям в Майорске и Зайцевом оккупанты открывали огонь из минометов калибра 82 и 120 мм", - отметили в штабе.

Также минометному обстрелу подверглись позиции сил АТО в Красногоровке.

"Гранатометы и стрелковое оружие пророссийские боевики применили по нашим опорным пунктам возле Кодеми, Старогнатовки и Новогригорьевки", - говорится в сообщении.