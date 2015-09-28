Путин заявил о достижении перемирия на Донбассе и дальнейшем отводе оружия
20:58, 28 сентября 2015Политика
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Президент России Владимир Путин заявил о достижении прекращения огня на Донбассе.
REUTERS
Об этом сообщает РИА «Новости».
«Прекращение огня достигнуто, сейчас нужно сделать еще один шаг - договориться об отводе вооружения калибром меньше ста миллиметров. И нужно двигаться по всем трем основным трекам - политическое урегулирование, безопасность и гуманитарно-экономические вопросы. Будем вместе работать», - заявил Путин.
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Кроме того, Путин подчеркнул необходимость прямого диалога между Киевом и боевиками.
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