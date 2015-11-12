Ситуация в зоне АТО: Под Мариуполем боевики осуществляют провокационные обстрелы, а возле Горловки слышны взрывы
Вчерашний вечер российско-террористические наемники начали с обстрелов наших позиций на Луганском направлении вблизи Трехизбенки из 82-миллиметровых минометов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр АТО.
Как отмечается, на Донецком направлении террористы вели неприцельный огонь из гранатометов и стрелкового оружия по Пескам, Авдеевке и Троицкому. А вблизи Мариуполя – провокационный огонь по нашим позициям в районе Богдановки.
Читайте такжеБоевики возле Макеевки развернули "Грады" и САУ - штаб АТО
Кроме того, по данным пресс-центра, в районе Горловки, на территории подконтрольной боевиками, все утро, 12 ноября, слышны громкие взрывы.
Вчерашний вечер российско-террористические наемники начали с обстрелов наших позиций на Луганском направлении вблизи Трех...Posted by Пресс-центр АТО on 11 ноября 2015 г.
Вместе с тем, согласно сообщению, в Сватово военные саперы продолжают ежедневно устранять последствия катастрофы. За вчерашний день очищено около 1 гектара территории и уничтожено 3418 взрывоопасных предметов.
Напомним, секретарь Совета национальной обороны и безопасности Украины Александр Турчинов отмечает, что российские войска делают все для срыва мирного процесса на востоке Украины.