Боевики наращивают войска в районе Донецка - штаб АТО

В районе Донецка зафиксированы случаи наращивания группировок войск незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщает пресс-центр Антитеррористической операции в Facebook.

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«В нарушение Минских договоренностей продолжаются случаи наращивания группировок войск НВФ в районе Донецка. Установлено перемещение до 10 танков, 10 БМП и 7 грузовых автомобилей из города Шахтерск в Донецк», - говорится в сообщении.

При этом, отмечают в пресс-центре АТО, для планирования и координации деятельности в указанном направлении «прибыл высокопоставленный чиновник из командования резерва Южного военного округа, в Ростове-на-Дону».