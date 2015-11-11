Боевики наращивают войска в районе Донецка - штаб АТО
Установлено перемещение до 10 танков, 10 БМП и 7 грузовых автомобилей из города Шахтерск в Донецк.
В районе Донецка зафиксированы случаи наращивания группировок войск незаконных вооруженных формирований.
Об этом сообщает пресс-центр Антитеррористической операции в Facebook.
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«В нарушение Минских договоренностей продолжаются случаи наращивания группировок войск НВФ в районе Донецка. Установлено перемещение до 10 танков, 10 БМП и 7 грузовых автомобилей из города Шахтерск в Донецк», - говорится в сообщении.
При этом, отмечают в пресс-центре АТО, для планирования и координации деятельности в указанном направлении «прибыл высокопоставленный чиновник из командования резерва Южного военного округа, в Ростове-на-Дону».