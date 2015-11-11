Мы должны быть готовы к возобновлению активных боевых действий со стороны России - Турчинов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге перед спуском на воду малого бронированного артиллерийского катера "Гюрза-М".

Секретарь СНБО заявил, что сегодня "рождается новый корабль - малый бронированный артиллерийский катер класса "Гюрза-М".

Читайте такжеВ случае обострения ситуации в зоне АТО Украина готова нанести контрудар по агрессору - СНБО

"Это важное событие происходит, когда Украина находится в очень сложных условиях. К большому сожалению, я вынужден констатировать, что мирный процесс не пересек грань, когда он становится уже необратимым. Наоборот, российские оккупационные войска делают все для того, чтобы сорвать мирный процесс, сорвать мирное урегулирование тех кровавых событий, инспирированных Москвой, которые происходят на востоке нашей страны", - подчеркнул Турчинов.

В этой связи он заявил: "Именно поэтому мы должны быть готовыми, что в любой момент Россия вновь сможет возобновить активные боевые действия, и именно поэтому повышение боеспособности нашей армии, Вооруженных сил, Национальной гвардии и других военных формирований остается для нас главным приоритетом".