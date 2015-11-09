В Госпогранслужбе рассказали подробности ДТП, в котором погиб один военный и шестеро были ранены

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Олег Слободян, сообщает "112 Украина".

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"Вчера во Марьинкой произошло ДТП. Пограничный наряд двигался к месту службы в контрольный пункт на "Кугуаре". На скользкой дороге, пока по не до конца установленным причинам, автомобиль перевернулся. В результате этого ДТП один пограничник погиб, еще шесть получили травмы различной степени тяжести. Все они госпитализированы в районные больницы и на данный момент им оказана медицинская помощь. Угрозы их жизни нет", - сказал Слободян.

Он отметил, что по факту ДТП назначено служебное расследование и техническая экспертиза, которая определит причины и обстоятельства этого события.

На уточняющий вопрос, какие версии ДТП можно назвать, представитель Госпогранслужбы ответил: "Версии, конечно, есть. Однако, я их пока не могу озвучивать, до момента, пока, по крайней мере, не будет выводов комиссии. Я могу сказать только то, что все версии связаны с техническими неисправностями автомобиля".