За сутки в зоне АТО погиб один военный и шестеро получили ранения – Лысенко
13:03, 09 ноября 2015Война
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За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины один украинский военнослужащий погиб и шестеро получили ранения.
За сутки в зоне АТЕ погиб один военный / ТСН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших военных нет и только один получил ранения - это произошло в Майорске. И вчера утром близ города Курахово Донецкой области перевернулся БТР, в результате этого погиб один и были ранены 5 военнослужащих Государственной погранслужбы Украины", - сообщил Лысенко.
Как сообщал УНИАН, боевики на протяжении минувших суток вели обстрелы на всех направлениях в зоне АТО на Донбассе.
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