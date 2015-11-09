За сутки в зоне АТО погиб один военный и шестеро получили ранения – Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших военных нет и только один получил ранения - это произошло в Майорске. И вчера утром близ города Курахово Донецкой области перевернулся БТР, в результате этого погиб один и были ранены 5 военнослужащих Государственной погранслужбы Украины", - сообщил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, боевики на протяжении минувших суток вели обстрелы на всех направлениях в зоне АТО на Донбассе.