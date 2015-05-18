Взрыв на железной дороге в Луганской области квалифицирован как диверсия
13:25, 18 мая 2015Война
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Прокуратура Луганской области квалифицировала взрыв на 47 км перегона Сентяновка-Шипилово Попаснянского района по ст. 133 Уголовного кодекса ("диверсия").
Как говорится в сообщении пресс-служба прокуратуры Луганской области, по предварительной информации в результате взрыва утром 18 мая повреждены железнодорожные пути. "Движение железнодорожного транспорта на временно оккупированную территорию Луганской области прекращено", - указывается в сообщении.
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В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, произошедшего на линии соприкосновения с незаконными вооруженными формированиями.
Досудебное расследование поручено проводить управлению СБУ в Луганской области. Его ход находится на личном контроле руководства прокуратуры Луганской области.
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