Взрыв на железной дороге в Луганской области квалифицирован как диверсия

Как говорится в сообщении пресс-служба прокуратуры Луганской области, по предварительной информации в результате взрыва утром 18 мая повреждены железнодорожные пути. "Движение железнодорожного транспорта на временно оккупированную территорию Луганской области прекращено", - указывается в сообщении.

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В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, произошедшего на линии соприкосновения с незаконными вооруженными формированиями.

Досудебное расследование поручено проводить управлению СБУ в Луганской области. Его ход находится на личном контроле руководства прокуратуры Луганской области.