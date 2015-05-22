За сутки в зоне АТО погибли 3 украинских военных, 12 получили ранения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий 3 украинских военнослужащих погибли, 12 – получили ранения. Наибольшие потери силы АТО понесли на Донецком направлении", - сказал Лысенко.

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По его словам, на Мариупольском направлении единственной точкой соприкосновения остается с. Широкино. Противник применяет широкий спектр вооружений – от стрелкового оружия до 122-мм пушек.

На Донецком направлении ситуация остается сложной. Вчера боевые действия на западных окраинах Донецка активизировались после полудня. Противник ведет очень плотный огонь из ствольной артиллерии, 120-мм минометов, танков. Кроме стрельбы по боевым позициям сил АТО, террористы «ДНР» вели огонь из 122-мм орудий по жилым кварталам Авдеевки, Опытного и Водяного, в результате чего есть пострадавшие среди гражданских: погиб 1 человек, а еще 2 – получили осколочные ранения, сообщил Лысенко.

Ранее УНИАН сообщал, что за минувшие сутки ситуация в зоне АТО не подверглась существенным изменениям и продолжает оставаться напряженной.