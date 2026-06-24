На прошлой неделе в России продолжился острый топливный кризис. Он охватил почти все регионы Российской Федерации - пятьдесят три из восьмидесяти трех: от Кубани до Томска и Татарстана. Наиболее ярко кризис проявился в оккупированном РФ украинском Крыму, который россияне также - ошибочно - считают своим регионом (здесь топливо не отпускали ни за наличные, ни за оплату банковскими картами, а талоны и электронные QR-коды на местных АЗС, действовавшие некоторое время, полностью аннулированы).

В целом кризис привел к потере около 25% общенационального производства бензина. В трети российских регионов на АЗС начали заправлять не более полного бака бензина, или 50 литров.

Российские власти оказались беспомощными перед лицом войны.

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Профильный вице-премьер Новак проводил совещание по ценам с чиновниками, регионы создавали штабы по обеспечению топливом, но результаты были нулевыми.

Бензин на заправках, по официальной статистике, дорожал на 0,95% в неделю. Однако в разрезе регионов - в том же Крыму - бензин стоил уже вдвое дороже, чем в США.

И именно здесь наступает момент истины.

Дело в том, что цены на топливо в Российской Федерации уже давно превысили мировые.

Однако согласно законодательству РФ нефтяным компаниям выплачивали топливный демпфер (своего рода "глушитель" колебаний) как раз за то, чтобы цены на внутреннем рынке страны были ниже мировых. Неформально топливный демпфер всегда выплачивался под ремонты нефтеперерабатывающих заводов. Теперь же, когда формального повода для выплаты нет, а необходимость в ремонтах НПЗ есть, и она немаленькая, властям придется что-то объяснять людям и нефтяным компаниям.

И, похоже, что правительство РФ решило просто бросить нефтяников. Поскольку суды начали массово выносить решения по страховым выплатам в случае разрушений НПЗ о том, что эпизоды разрушения НПЗ не являются форс-мажором. Проще говоря, война, так сказать, идет уже давно, и к этим рискам страховщики должны были подготовиться.

Таким образом, здесь складывается интересная ситуация. Да, в начале войны все военные риски автоматически взяла на себя дочерняя компания Центробанка РФ (ЦБР) - РНПК (Российская национальная перестраховочная компания), поэтому теперь в России возникает вопрос: захочет ли ЦБР (через РНПК) платить за массовые разрушения НПЗ?

Лично я ожидаю большой битвы между ЦБР и правительством Российской Федерации, которое хочет сэкономить на демпфере, придав делу официальный ход