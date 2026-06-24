Почему пассажирам не выдают парашюты в самолетах: ответ удивит

Эксперты объясняют, что использование парашютов для пассажиров коммерческих самолетов нереально из-за высоты, скорости полета и рисков, связанных с массовой эвакуацией в воздухе.

Несмотря на то, что парашюты давно используются в авиации и спасали жизни пилотам еще с начала ХХ века, пассажирам коммерческих авиарейсов их не выдают. Эксперты объясняют, что такая идея выглядит привлекательно лишь на первый взгляд, но в реальных условиях полета практически неприменима, пишет Slash Gear.

Во время стандартного инструктажа по безопасности пассажирам рассказывают об аварийных выходах, кислородных масках и спасательных жилетах, однако о парашютах даже не упоминается.

Основная проблема – условия полета. Коммерческие самолеты обычно летают на высоте около 10–12 км, где температура достигает минус 50 °C, а воздух непригоден для дыхания без кислородных систем.

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Кроме того, скорость самолета составляет сотни километров в час, что делает прыжок без специальной подготовки практически невозможным.

"Сотни пассажиров, прыгающих в воздушный поток с температурой -50 °C и скоростью около 800 км/ч без подготовки – это сценарий, который вряд ли закончится хорошо", – отмечается в материале.

Почему оставаться в самолете безопаснее

В качестве примера приводится инцидент 1982 года с рейсом British Airways 747-200, который попал в облако вулканического пепла и потерял все двигатели. Самолет стремительно снижался, но экипажу удалось перезапустить двигатели и совершить аварийную посадку.

Эксперты подчеркивают: если бы пассажиры тогда использовали парашюты, это могло бы привести к еще большему числу жертв.

"Не существует никаких обстоятельств, при которых организованный прыжок пассажиров из самолета является жизнеспособным решением", – говорится в пояснении.

Почему парашюты не стали стандартом

Даже в тех случаях, когда самолет находится на безопасной для прыжка высоте, организовать массовое покидание салона практически невозможно. Дополнительной проблемой является отсутствие подготовки у большинства пассажиров.

Специалисты отмечают, что современная авиация и так является самым безопасным видом транспорта, а добавление парашютов не повысило бы безопасность, а наоборот – создало бы новые риски.

В некоторых частных самолетах применяются системы аварийного спасения всего воздушного судна, однако из-за веса, стоимости и ограниченной эффективности их не используют в коммерческой авиации.

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