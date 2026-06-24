'Невероятные цифры': Рютте озвучил потери России в войне против Украины

Рютте отметил, что пока Москва не демонстрирует реальной готовности к переговорам.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина добивается успехов на поле боя, в то время как россияне несут огромные потери. Такое заявление он сделал в эфире Fox News.

"Ежемесячно они убивают и наносят тяжелые ранения от 30 000 до 35 000 россиян. Это невероятные цифры", - сказал он.

Также Рютте добавил, что спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а также госсекретарь США Марко Рубио активно продвигают мирное соглашение по Украине, однако Кремль должен показать свою готовность к миру.

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Генсек НАТО подчеркнул, что Россия продолжает повторять максималистские требования и не демонстрирует реальной готовности к переговорам. Он отметил, что прямой диалог президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным не помог добиться прекращения огня.

Путин подтвердил приверженность своим первоначальным военным целям

Ранее американский Институт изучения войны (ISW) в своем отчете написал, что российский диктатор Владимир Путин и высокопоставленные чиновники Кремля в очередной раз подтвердили приверженность России своим первоначальным военным целям - полной капитуляции Украины.

Аналитики обратили внимание на то, что 23 июня Путин заявил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной, но отметил, что Мосва будет вести переговоры только на основе Стамбульских протоколов 2022 года. Эксперты подчеркнули, что в них содержится требование фактической капитуляции Украины.

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