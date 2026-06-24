Оккупанты начали вводить ограничения на использование артиллерийских снарядов, – Волошин

По словам военного, пока нет признаков того, что противник снизит интенсивность штурмовых действий.

На юге Украины в некоторых российских подразделениях командиры ввели ограничения на использование артиллерийских снарядов из-за проблем с логистикой. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны Юга Украины, полковник ВСУ Владислав Волошин, передает корреспондент УНИАН.

Он сообщил, что продолжаются ощутимые для россиян удары по логистике. Противник тем временем пытается приспособиться к ситуации со снабжением.

"Наши удары средней дальности по вражеской логистике вынудили противника искать альтернативные пути снабжения. А это требует времени, средств и людей. Поэтому им приходится перебрасывать часть войск с фронта для налаживания логистики. Кроме того, противнику приходится вводить ограничения на применение боеприпасов", – сказал Волошин.

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По данным украинской разведки, речь идет о некоторых артиллерийских подразделениях противника, находящихся на юге Украины. В этих подразделениях действуют ограничения на использование боеприпасов.

Также, по словам военного, у противника ощущается нехватка горюче-смазочных материалов – в некоторых воинских частях эти проблемы длятся от двух до пяти дней, а то и до недели. Нехватка топлива касается не только заправки боевой техники, но и генераторов. Это сказывается на работе различных систем управления, средств РЭБ, дронов и т. д.

По словам советника, удары по логистике внесли коррективы в перевозку личного состава и доставку противника на передовую. В частности, россияне отказались от использования грузовиков и задействуют легковой транспорт, который передвигается уже не колоннами, а поодиночке.

"Эти автомобили враг мог бы использовать на передовой, и интенсивность боевых действий у нас на направлениях была бы значительно выше", – подчеркнул представитель Сил обороны Юга Украины.

В то же время, по его словам, противник постоянно восполняет потери. Силы продолжают готовиться на полигонах и в учебных центрах, расположенных на временно оккупированной территории Украины – в Крыму, соответствующих частях Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, добавил военный, противник на более или менее отдаленных подступах к линии боевого столкновения накапливает, например, боеприпасы. На небольших полевых складах, расположенных ближе, россияне накапливают боеприпасы и ракеты не более чем на двое суток.

"То есть противник рассредоточивает определенные силы и средства, но у него их достаточно. Поэтому признаков того, что он как-то снизит интенсивность своих штурмовых действий, нет. Есть признаки того, что он продолжит здесь свою активизацию, продолжит проведение штурмовых действий", – подчеркнул Волошин.

Какие резервы Россия использует на Юге

Как писал УНИАН, ранее советник Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин рассказал, что в регионе действует специальная бригада из резерва кремлевского диктатора Владимира Путина. По данным разведки, это специальная бригада "Варяг". Волошин рассказал, что у этих военных нет дефицита средств поражения и они используют новейшие, экспериментальные российские разработки в области дронов. В том числе они используют дроны на оптоволоконных кабелях с катушками, которые позволяют отправлять дроны на расстояние до 30 км.

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