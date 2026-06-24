Космический аппарат 'Вояджер-1' летит уже почти 50 лет – и вот где он сейчас

По словам ученых, после того как зонд замолчит, он не остановится.

Космический зонд "Вояджер-1", запущенный еще в 1977 году, до сих пор мчится через межзвездное пространство со скоростью 17 километров в секунду. И несмотря на почти полвека полёта, аппарат не преодолел даже одной тройной сотой части светового года, сообщает Space Daily.

"Вояджер-1" считается самым удаленным и самым быстрым объектом, когда-либо созданным человечеством.

Двигатели зонда давно не работают – он летит по инерции, полученной от гравитации планет ещё в начале путешествия. По имеющимся данным, сейчас "Вояджер" находится примерно в 25 миллиардах километров от Солнца. В 2012 году он первым из аппаратов человеческого производства вышел за пределы Солнечной системы в межзвездное пространство.

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Для понимания масштаба: один световой год – это около 9,5 триллионов километров. При нынешней скорости "Вояджера" понадобится примерно 17 000 лет, чтобы преодолеть такое расстояние.

Впрочем, уже в ноябре этого года ожидается небольшая, но символическая веха – зонд впервые в истории окажется на расстоянии одного светового дня от Земли. То есть сигнал от него будет доходить до нас ровно сутки. На это ушло почти 49 лет.

Время "Вояджера" истекает. Аппарат питается теплом от распада плутония, которого остается всё меньше. Инженеры NASA уже отключили часть приборов, чтобы продлить ему жизнь. Сейчас работают только два научных прибора – магнитометр и анализатор плазменных волн. Через несколько лет энергии не хватит даже на них.

После того как зонд замолчит, он не остановится – просто будет лететь молча, в темноте, ещё десятки тысяч лет.

Новости космоса

Ранее учёные обнаружили десятки планет, напоминающих Татуин из "Звёздных войн" – пустынный мир с двумя солнцами на небосклоне. Такие планеты вращаются сразу вокруг двух звёзд и официально называются циркумбинарными. Большинство из них оказались каменистыми и по размерам похожими на Землю. Часть находится в так называемой "зоне жизни" – на расстоянии, где теоретически может существовать жидкая вода.

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