Звезда Супермена спасла человека благодаря опыту со съемок медицинского сериала

Эми Адамс спасла жертву нападения, которого случайно увидела возле ресторана.

Голливудская актриса Эми Адамс рассказала, как ей удалось спасти жизнь жертве ножевого нападения. При этом она применила элементарные медицинские знания, полученные во время работы над медицинским сериалом 2004 года "Доктор Вегас".

Как пишет Independent, актриса рассказала об этом во время записи подкаста. Она вспомнила, как она вместе с мужем друзьями выходили после ужина из ресторана в Санта-Монике и случайно увидели мужчину, получившего ножевое ранение в шею. Они были первыми на месте происшествия, и потому бросили помогать. Муж Эми не знал, что делать, только повторял: "Это кровь!". Друзья были в панике. Адамс бросилась помогать мужчине, зажимая рану пляжными полотенцами. Она сказала мужчине: "Чем больше вы будете двигаться и сопротивляться, тем быстрее пойдет кровь. Просто лягте".

Мужчину удалось спасти. Во многом помог тот важный совет, который Адамс усвоила во время работы над медицинским сериалом "Доктор Вегас". В сериале, который очень недолго выходил в 2000-х годах, она играла роль медсестры Элис Доэрти.

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Год спустя она встретила этого мужчину. Он подошел к ней и поблагодарил за спасение. Адамс вспоминала, что у него были слезы на глазах.

Над чем сейчас работает Эми Адамс

Напомним, что звезда фильмов про Супермена, "Зачарованная" и "Прибытие" снялась в сериальном ремейке культовой криминальной драмы "Мыс страха" от Apple TV. Главную роль в новой версии исполнил Хавьер Бардем. А Мартин Скорсезе и Стивен Спилберг выступили продюсерами сериала.

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