Еврокомиссар сообщила, когда Украина получит первый транш кредита на 90 млрд евро от ЕС

Средства будут направлены на поддержку Украины в условиях войны и восстановление государства.

Европейский Союз выплатит первый транш в размере 3,2 млрд евро в рамках программы Ukraine Support Loan уже завтра, 25 июня. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос во время мероприятия YES Dinner Discussion в Гданьске.

"Завтра мы выплатим первые 3,2 млрд евро из займа", - сказала она.

Кос отметила, что первый транш станет частью кредитного пакета ЕС для Украины объемом 90 млрд евро. Она заявила, что средства будут направлены на поддержку Украины в условиях войны и восстановление государства

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Также Кос выразила надежду, что открыть еще пять переговорных кластеров с Украиной удастся до летних каникул. Она напомнила, что первый переговорный кластер был открыт 15 июня.

Кроме того, еврокомиссар подчеркнула, что расширение Евросоюза отражает вклад Украины в безопасность всей Европы.

"Ни один процесс расширения не может охватить то, что страна на самом деле уже делает для Европы. Украина станет членом ЕС, и мы все должны над этим работать... Мы должны использовать эти шесть месяцев всеми возможными способами, прежде чем Москва адаптируется… Европа не может быть в безопасности, если Украина не станет членом ЕС", - заявила она.

ЕС убрал деньги на дроны из первого транша по кредиту на 90 млрд евро

Ранее Euractiv со ссылкой на собственные источники писало, что первый транш кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро для Украины больше не будет включать 5,9 миллиарда евро оборонного финансирования на производство дронов.

Две трети репарационного кредита от ЕС, а именно 60 миллиардов евро, предназначены для поддержки обороны Украины. Комиссия должна объявить о втором транше для покрытия оборонных нужд Киева в ближайшие дни.

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