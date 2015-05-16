За сутки боевики 10 раз обстреливали силы АТО из крупнокалиберного оружия

За минувшие сутки боевики 10 раз обстреливали силы АТО из крупнокалиберного оружия, которое запрещено Минскими договоренностями и должно быть отведено на определенное расстояние от линии разграничения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Ситуация в зоне АТО остается напряженной. Незаконные вооруженные формирования регулярно нарушают режим тишины практически на всех направлениях. Боевики продолжают концентрацию живой силы, боеприпасов и техники у линии разграничения... За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 10 раз обстреливали наши позиции из 120-миллиметровых минометов, трижды - из танка и 122-миллиметровой артиллерии", - сказал Мотузяник.

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По его словам, также за сутки зафиксировано 15 полетов вражеских разведывательных беспилотников в пределах Донецкой и Луганской областей.