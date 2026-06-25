Трамп просит у Конгресса более 1,4 миллиарда долларов на борьбу с вирусом Эбола, – Reuters

Эта сумма, в частности, покроет расходы на строительство и обеспечение работы специализированного карантинного центра в Кении для граждан США, которые могли подвергнуться воздействию вируса, а также на закупку лекарств.

Администрация президента США Дональда Трампа планирует обратиться к Конгрессу с запросом о выделении дополнительного финансирования в размере более 1,4 миллиарда долларов для борьбы с масштабной вспышкой лихорадки Эбола.

Как сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на официальный источник в американской администрации, эти средства станут частью более крупного пакета экстренных ассигнований.

Основным блоком в структуре запроса является выделение 800 миллионов долларов на непосредственное реагирование на гуманитарный кризис в Африке.

Видео дня

Эта сумма, в частности, покроет расходы на строительство и обеспечение работы специализированного карантинного центра в Кении для граждан США, которые могли подвергнуться воздействию вируса, а также на закупку медикаментов, отслеживание контактов инфицированных, лечение и развертывание региональных логистических сетей.

Защита внутренних границ США и дипломатические меры

Помимо гуманитарного пакета, американские чиновники стремятся привлечь 500 миллионов долларов из фондов глобального здравоохранения. Этот финансовый ресурс необходим непосредственно для предотвращения проникновения и распространения опасной инфекции на территории самих Соединённых Штатов.

Средства планируется направить на усиление эпидемиологического надзора, модернизацию лабораторных мощностей, трансграничную координацию, а также на развитие партнерских программ с частным сектором и международными организациями. Еще 90 миллионов долларов правительство планирует выделить на дипломатическое сопровождение кризиса, что включает расходы на экстренную эвакуацию и безопасную транспортировку инфицированных американских граждан в специализированные лечебные учреждения.

Текущая вспышка в Демократической Республике Конго вызвана редким штаммом "Бундибуджо" и уже признана Всемирной организацией здравоохранения крайне опасной, поскольку за первый месяц зафиксировано более 1000 случаев заражения и 267 смертей.

Международная напряженность, критика и строгие миграционные ограничения

Необходимость экстренного финансирования обострилась после того, как во Франции зафиксировали первый случай заболевания, связанный с этой вспышкой – положительный тест получил медик, вернувшийся из гуманитарной миссии в ДР Конго.

На этом фоне Вашингтон обратился к европейским партнерам с требованием ввести более жесткие ограничения на поездки и увеличить финансовые взносы на ликвидацию эпидемии, выражая разочарование пассивной позицией стран Европы.

В то же время сами США сталкиваются с критикой из-за предыдущих сокращений бюджетов Агентства по международному развитию (USAID) на здравоохранение в Африке.

В настоящее время Белый дом принимает радикальные меры для предотвращения заноса инфекции в страну: в мае 2026 года США полностью запретили въезд иностранцам из ДР Конго, Уганды и Южного Судана, а впоследствии Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) распространили этот запрет даже на обладателей грин-карт, которые посещали указанные регионы в течение последних 21 дня.

Вас также могут заинтересовать новости: