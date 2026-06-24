Под контролем ВСУ лишь отдельные микрорайоны: военный рассказал правду о ситуации в Константиновке

В ближайшие дни линия контроля станет более понятной, отметил "Мучной".

Ситуация в Константиновке продолжает стремительно осложняться, поскольку российские оккупанты насытили значительную часть города личным составом, дронами и огневыми средствами. Об этом пишет военный с позывным "Мучной".

"На данный момент под нашим контролем или в зоне неопределённости остаются лишь отдельные микрорайоны на северо-западном въезде в город. Большинство остальных районов враг уже использовал для накопления своих сил и развертывания позиций. Из-за сложной обстановки в ближайшие дни станет более понятной фактическая линия контроля: где еще действуют наши подразделения, где уже закрепился противник и на каких направлениях он планирует дальнейшее давление. Бои остаются динамичными, а ситуация меняется буквально каждый день", - отметил военный.

Он также рассказал о ситуации на других направлениях. В частности, в районе Доброполья, по словам "Мучного", РФ делает основной акцент на уничтожении укрытий и потенциальных мест дислокации украинских сил. А в Родинском, недалеко от Покровска, военный характеризует ситуацию как "особенно сложную".

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"Северная часть города фактически остается изолированной. Не исключено, что там до сих пор находятся наши бойцы, однако возможности для безопасного выхода или подвоза необходимого сейчас существенно ограничены. Оккупанты пытаются превратить этот сектор в локальный мешок, постоянно контролируя маршруты передвижения с помощью дронов и огневых средств", - рассказал "Мучной".

Одним из самых горячих направлений, по словам бойца, является Славянский. Он отметил, что там российские оккупанты взяли под контроль Юрковку, а также продолжаются бои за Рай-Александровку. Военный заметил:

"Наибольшее давление сейчас наблюдается в районе Николаевки, враг продолжает массированно применять авиацию и засыпать район ФАБами. Отдельно пытаются нарушить логистику, нанося удары по маршрутам снабжения через Высокоивановку. Под ударами оказалась также насосная станция, расположенная вблизи этого логистического узла. Параллельно наносятся удары по району Славянской ТЭС, что свидетельствует о попытках затруднить функционирование этого укрепрайона и дополнительно дестабилизировать обстановку".

Ситуация на фронте: важные новости

Ранее аналитики Deep State также сообщали о сложной ситуации в районе Лимана в Донецкой области. По данным экспертов, Силы обороны уже фиксируют российскую пехоту на окраинах города. В то же время отмечается, что украинские операторы БПЛА эффективно уничтожают их.

Между тем пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщает, что РФ значительно активизировала свою деятельность на фронте. По его оценке, в настоящее время оккупанты вступают в пик своей летней кампании.

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