Генеральный штаб Вооружённых сил Украины сообщил, что появились новые подтверждения результатов поражения Центра космической связи (ЦКС) "Дубна" в Московской области в ночь на 22 июня. Давайте разберемся, почему этот удар настолько важен.

Во-первых, ЦКС "Дубна" - вовсе не обычный объект инфраструктуры. Это - крупнейшая станция космической связи в России, один из пяти центров космической связи ФГУП "Космическая связь", обеспечивающий работу спутниковых каналов связи и телерадиовещания и обслуживающий линии правительственной связи.

То есть, по сути, это один из "центров принятия решений", как любят говорить россияне.

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Во-вторых, как мы видим, удар нанесён не точечно, а сразу по двум ключевым узлам объекта. А именно: по антенне MARK-IV и по главному аппаратно-программному корпусу, в котором расположены центральная аппаратная линий связи, наземный комплекс управления и центральный пульт управления всей спутниковой сетью. То есть это одновременный удар по "мозгу" и "нервной системе" комплекса.

Следствием этого является ухудшение функционирования системы управления спутниковыми ретрансляторами одновременно в военной связи, разведке и координации войск. То есть связи, которая соединяет командование с подразделениями на больших расстояниях.

Это принципиально отличается от ударов по дронам или ПВО, ведь там выводишь из строя инструмент, а здесь - канал, по которому инструменты получают команды.

Еще один плюс для нас - восстановление такого объекта является сложной задачей. Комплекс функционирует с 1980 года и считается одним из крупнейших подобных объектов в России и Европе. То есть его мощность и пропускная способность наращивались десятилетиями, а замена 32-метровой антенны или перестройка аппаратного корпуса - это вопрос месяцев и сложного импортозависимого оборудования. Таким образом, о быстром ремонте речи не идет.

И теперь самый главный результат - психологический и организационный эффект для российского командования. Объект в Дубне расположен в Московской области, практически в зоне, которую Кремль считал (пытался сделать) недосягаемой. Тот факт, что подобные объекты стратегического уровня теперь регулярно попадают под удар, заставляет осознать, что безопасных мест для россиян остается все меньше. Кроме того, для их защиты приходится отвлекать ресурсы ПВО и РЭБ с фронта и из оккупированного Крыма.

В перспективе все это приведет к неизбежной эрозии российских боевых порядков на линии боевого столкновения. А значит, и к их возможностям наступать или вести оборонительные действия.