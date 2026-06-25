Ученые нашли причину, почему золото не ржавеет тысячи лет: открытие застало их врасплох

Оказалось, что золото вовсе не такой инертный металл, как все думали.

Золото часто называют благородным металлом, однако что стоит за этим словом, до конца не было ясным. Теперь ученые официально объяснили, почему веками этот металл не теряет своей ценности, пишет Indian Defence Review.

Как известно, чистое золото практически не реагирует с кислородом. Это значит, что металл не ржавеет, оставаясь неизменным сотни и тысячи лет. При этом, как выяснила современная наука, наночастицы золота эффективно ускоряют реакции, в том числе с участием кислорода. Это те же реакции, которые вызывают ржавчину и потускнение других металлов.

Исследователи из Университета Тулейн решили разобраться в этом противоречии на атомном уровне, изучив взаимодействие молекул кислорода с двумя наиболее распространенными структурами на поверхности золота.

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Ржавчина обычно начинаются с того, что молекула кислорода расщепляется на два отдельных атома и прикрепляется к поверхности металла. По словам исследователей, на этом этапе и проявляются особые свойства золота. На месте любой новой царапины атомы золота физически располагаются иначе.

В результатах исследования ученые пояснили, что раньше думали, что золото не тускнеет, потому что не реагирует с кислородом. Однако теперь поняли, что устойчивость к окислению достигается за счет того, что атомы фактически перестраивают поверхность заново.

Этот процесс они назвали реконструкцией поверхности. Это происходит, когда самые внешние атомы свежеоткрытой золотой поверхности располагаются в ином порядке, чем тот, в котором они находились внутри основного металла. Моделирование показало, что нереконструированные поверхности с более рыхлым, квадратным расположением атомов оставляли достаточно места для расщепления молекул кислорода. Однако, как только атомы упаковывались в более плотное расположение, похожее на гексагон, это расщепление становилось более затруднительным.

Масштаб открытия застал исследовательскую группу врасплох. Согласно исследованию, реакция с кислородом на реконструированных золотых поверхностях замедлялась в миллиард-триллион раз.

"Открытие меняет представление химиков о знаменитой прочности золота. Вместо того чтобы просто игнорировать кислород, его поверхность имеет тенденцию принимать низкоэнергетическую геометрическую форму, которая, как оказалось, также является наиболее устойчивой к окислению", - говорится в статье.

Конечно, защита не является абсолютной, поскольку сам оксид золота – нестабильное соединение. Тем не менее, становится понятным, что золото не просто инертный металл, как считалось ранее, а умеет видоизменять внешнюю структуру. Это также объясняет долговечность золотых монет и ювелирных изделий.

Свойства золота - больше открытий

Напомним, что в 2019 году австралийские исследователи обнаружили, что обычный почвенный грибок Fusarium oxysporum проявил способность не только взаимодействовать с золотом, но и буквально "покрывать" себя им, используя металл в качестве своеобразной защиты. По словам исследователей, гриб способен окислять частицы золота в окружающей среде, растворять их, а затем снова осаждать в виде твердых частиц на своей поверхности.

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