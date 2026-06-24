Пока без жары: 25 июня киевлян ждет летнее тепло

На Киевщине ожидается кратковременны дождь.

В середине недели, 25 июня, киевлян ждет довольно комфортная летняя погода без сильной жары. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью ожидается +18°, а днем столбики термометров остановятся около +26°...+28°. Ожидается переменная облачность, днем в столице и по Киевской области пройдет кратковременный дождь.

Ветер будет 5-10 м/с. Атмосферное давление пониженное, 746-747 мм ртутного столба.

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Во Львове в четверг будет ясно. Ночью +15°, днем +28°.

В Луцке будет ясно, ночью +17°, днем +28°.

В Ровно завтра переменная облачность, ночью +17°, днем +28°.

В Тернополе 25 июня ночью +16°, днем +28°, ясно.

В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +15°, днем +27°.

В Ивано-Франковске будет ясно, ночью +16°, днем +28°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем будет +31°, ясно.

В Черновцах в четверг - ясно, ночью +18°, днем +28°.

В Виннице завтра будет +16°...+27°, переменная облачность.

В Житомире в четверг ночью +16°, днем +26°, переменная облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+25°, переменная облачность, возможен кратковременные дождь.

В Черкассах завтра ночью +19°, днем +28°, ясно.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +28°, переменная облачность.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +16°...+26°.

В Одессе 25 июня - переменная облачность, температура ночью +22°, днем +28°.

В Херсоне в четверг ночью будет +19°, днем +30°, ясно.

В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +20°, днем +31°.

В Запорожье температура ночью +21°, днем +29°, переменная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +17°, а днем +24°, переменная облачность.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +19°, днем +25°.

В Днепре температура ночью будет +21°, днем +28°, ясно.

В Симферополе в четверг будет переменная облачность, +18°...+27°.

В Краматорске завтра будет переменная облачность, температура ночью +17°, днем +27°.

В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью +16°, днем +26°, кратковременный дождь.

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