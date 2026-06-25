Путин отклонил последние дипломатические инициативы Киева, – Госдеп США

Единственным приемлемым и наилучшим результатом для Украины является достижение долгосрочного, стабильного и справедливого мира, однако Кремль продолжает сознательно блокировать любые шаги в этом направлении.

Российский диктатор Владимир Путин демонстрирует категорическое нежелание идти на дипломатический контакт и отклонил последние мирные предложения президента Украины Владимира Зеленского, которые ранее получили официальную поддержку со стороны Вашингтона.

Об этом заявил заместитель государственного секретаря США по вопросам внешней помощи, гуманитарных вопросов и свободы вероисповедания Джереми Левин на дискуссии YES Dinner Discussion накануне Международной конференции по восстановлению Украины (URC 2026).

Американский дипломат подчеркнул, что Соединенные Штаты взяли на себя роль ключевого посредника между воюющими сторонами, поскольку в настоящее время ни одно другое государство не способно эффективно выполнять эту функцию.

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"Мы видели, что Путин до сих пор не желает садиться за стол переговоров. Вы упомянули некоторые недавние предложения Зеленского, которые мы приветствуем, но Путин их отклонил. И поэтому президент Трамп поставил себя в сложное положение, поскольку он заботится о достижении подлинного мира для народа Украины, для региона и для Европы в целом", – сказал политик.

Он добавил, что единственным приемлемым и наилучшим результатом для Украины является достижение долгосрочного, стабильного и справедливого мира, однако Кремль продолжает сознательно блокировать любые шаги в этом направлении.

По оценке представителя Госдепартамента, бескомпромиссная позиция главы Кремля напрямую влияет на внутриполитические планы американской администрации и существенно затрудняет реализацию заявленных намерений по скорейшему завершению войны.

Дипломат отметил, что упрямство российского руководства поставило президента Дональда Трампа в сложное положение, поскольку он искренне стремится к достижению реального и прочного мира как для украинского народа, так и для европейского региона в целом.

Несмотря на эти трудности, Вашингтон планирует и в дальнейшем помогать Украине в переговорном процессе с Российской Федерацией, прилагая максимальные усилия для того, чтобы укрепить позиции Киева перед возможным началом официального диалога.

В то же время Джереми Левин отметил, что, несмотря на дипломатический тупик, на поле боя ситуация складывается в пользу Украины. Благодаря успешному проведению кампании по нанесению дальнобойных ударов по военным объектам в глубоком тылу на территории РФ, а также активным действиям Сил обороны на линии фронта, украинская армия смогла перехватить стратегическую инициативу.

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По мнению заместителя госсекретаря США, динамика боевых действий и военное давление позволяют утверждать, что на текущем этапе Украина выигрывает в этом военном конфликте.

Следует отметить, что украинская сторона стремится расширить возможности своих морских беспилотников в акватории Чёрного моря, переориентировав их на задержание коммерческих судов вместо их уничтожения. Как сообщил командир спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины с позывным "Найнт", в настоящее время ведется активная разработка принципиально новой концепции использования этих беспилотных аппаратов, которые подразделение "Найнта" задействует для проведения операций в черноморском регионе.

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