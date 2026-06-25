Российские истребители оставляют позади себя дым, а американские - нет: вот в чем секрет

Российские истребители выделяют заметный дым из-за неполного сгорания топлива в двигателях старого образца.

Российские истребители оставляют позади себя заметный дым, в то время как современные американские самолеты не имеют такой особенности. В WION объяснили, с чем это связано.

Отмечается, что российские истребители выделяют заметный дым из-за неполного сгорания топлива в двигателях старого образца. Американские самолеты оснащены усовершенствованными топливными форсунками, обеспечивающими чистую работу без выделения дыма.

В издании напомнили, что старые российские истребители, такие как МиГ-29, оснащены двумя турбовентиляторными двигателями "Климов" РД-33. Чтобы предотвратить остановку двигателя при резких боевых маневрах, эти агрегаты насыщают камеру сгорания обогащенной топливной смесью. Это приводит к тому, что значительное количество керосина остаётся несгоревшим внутри камеры сгорания.

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Из-за того, что топливо не смешивается с кислородом полностью, экстремально высокие внутренние температуры приводят к тому, что избыточная топливо-воздушная смесь подвергается крекингу. В результате этого термического процесса нерасщеплённый керосин превращается в твёрдые частицы углерода. Затем двигатель выбрасывает эти тяжёлые частицы через задние сопла в виде тёмного дыма.

США же постепенно вывели из эксплуатации самолёты, оставляющие дымовой след. Американские производители интегрировали в силовые установки, такие как Pratt & Whitney F100, усовершенствованные форсунки с воздушным обдувом, которые эффективно распыляют топливо, обеспечивая практически 100-процентное чистое сгорание.

В издании отметили, что видимый дым является сознательным аэродинамическим компромиссом, а не признаком плохого технического обслуживания. Российские конструкторские бюро устранили этот визуальный недостаток, внедрив усовершенствованные камеры сгорания в более новые модели, такие как РД-33МК. Однако старые самолеты по-прежнему оставляют за собой характерные тёмные шлейфы.

Почему лучших истребителей в мире выпустили всего 187 единиц

Ранее в WION рассказали, почему США остановили производство истребителей F-22 Raptor после выпуска всего 187 единиц, хотя его считают одним из самых совершенных в мире.

Изначально американские ВВС планировали приобрести целых 750 таких истребителей – для замены устаревших F-15. Но после распада Советского Союза в 1991 году главная угроза со стороны советской авиации исчезла, и планы резко сократили.

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