Штаб АТО: Боевики продолжают уничтожать Донбасс обстрелами из артиллерии и минометов

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр АТО.

«Захватчики обстреливают населенные пункты и позиции наших военных, чтобы разрушить и уничтожить как можно больше, а также, чтобы показать всему миру полное игнорирование каких-либо договоренностей, использовали артиллерию и минометы запрещенных калибров практически по всей линии разграничения», - говорится в сообщении.

Так, из 120-мм минометов и 122-мм артиллерии захватчики вели огонь по Водяному, шахте Бутовка, Авдеевке, Опытному, Марьинке, Пескам, Северному, Славном, Гранитном. Ночью по Новоласпе вели огонь из РСЗО «Град».

В то же время на Артемовском направлении из этих же видов вооружения преступники стреляли по Новогородскому, Широкой Балке, Ленинском, Кирово, Золотом, Троицком. Самоходная артиллерия бандитов обстреливала Широкую Балку и Кирово.

Как отмечается, многострадальное Широкино попало под огонь минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

Читайте такжеБоевики накрыли Счастье минометным огнем - Тягнибок

По данным пресс-центра, все больше захватчики хотят уничтожить Счастье, где накануне было задержано российских диверсантов: ночью по нему работала вражеская артиллерия, а также два танка более двух часов.

«Не забыли агрессоры обстрелять и мирные населенные пункты Опытное, Водяное, Авдеевку. С Железной Балки по Горловке била 122-мм артиллерия. Продолжая уничтожать инфраструктуру Донбасса несколько раз из минометов обстреляли Авдеевский коксохимический завод», - уточнили в пресс-центре.

Вместе с тем, беспилотные летательные аппараты противника были замечены девять раз.

Как сообщал УНИАН, по данным начальника ГУ МВД в Донецкой области Вячеслава Аброськина, в Авдеевке - из-за обстрела боевиков, по предварительной информации, один человек погиб, ранены две женщины.