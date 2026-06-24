Несмотря на введенные Европейским союзом санкции, с марта 2022 года по февраль 2024 года российские структуры зарегистрировали не менее 15 337 единиц западного огнестрельного оружия.

Европейский оружейный гигант Beretta Holding оказался в центре международного скандала после обнародования новых документов, которые доказывают не только финансовый контроль, но и непосредственное участие европейского топ-менеджмента в управлении российским бизнесом после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Как отмечается в расследовании издания The Insider, президент и главный исполнительный директор холдинга Пьетро Гуссалли Беретта на протяжении всего 2022 года официально входил в состав правления российской компании "Русский Орел". На сегодняшний день Beretta Holding сохраняет за собой контроль над 57% акций этого российского импортера.

Несмотря на введенные санкции Европейского Союза, с марта 2022 года по февраль 2024 года российские структуры зарегистрировали не менее 15 337 единиц западного огнестрельного оружия, причем почти 40% от этого объема (6 064 единицы) составила продукция заводов, принадлежащих итальянскому концерну.

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Итальянские дробовики на вооружении ФСО и противодействие украинским FPV-дронам

Хотя значительная часть задекларированного груза позиционировалась как охотничье оружие, российские силовые ведомства и армия смогли получить сотни единиц передовых армейских полуавтоматических ружей и дальнобойных винтовок. В частности, зафиксировано массовое использование гладкоствольных дробовиков Benelli моделей M2 и M4 военнослужащими РФ для сбивания украинских фронтовых FPV-дронов.

На соревнованиях по тактико-стрелковому многоборью Вооружённых сил РФ российские военные отдали предпочтение итальянским Benelli из-за их более высоких технических характеристик по сравнению с отечественными аналогами концерна "Калашников". Кроме того, опыт противодействия беспилотникам с помощью европейского оружия переняла Федеральная служба охраны РФ, сотрудники которой были замечены с ружьями Benelli M2 во время обеспечения безопасности первых лиц государства на параде 9 мая 2026 года в Москве.

Параллельно российские снайперские подразделения активно применяют высокоточные винтовки Tikka и Sako современных армейских калибров, которые производит финский завод, также входящий в структуру Beretta Holding.

Американские аресты и европейское замалчивание контрабанды

Реакция правоохранительных органов на выявленные схемы поставок оказалась кардинально различной по обе стороны Атлантики. В ответ на предыдущие разоблачения правительство США внесло ООО "Русский Орел" в санкционные списки, а впоследствии правоохранители арестовали нескольких международных посредников, в частности граждан Кыргызстана и Италии, по обвинению в контрабанде американского оружия и боеприпасов на сотни тысяч долларов.

В то же время в Европейском Союзе и непосредственно в Италии официальные расследования так и не были начаты. Комитет по финансовой безопасности Министерства экономики Италии уклонился от решения вопроса, заявив об отсутствии компетенции в сфере оружейного эмбарго.

Более того, во время слушаний в комиссии по безопасности Палаты депутатов Италии в феврале 2026 года председатель заседания Антонио Минардо демонстративно закрыл слушания после того, как парламентарии начали задавать руководству Beretta прямые вопросы о тысячах единиц контрабандного оружия и миллионе патронов, попавших в РФ.

Новые весенние поставки 2026 года и позиция холдинга

В условиях полного бездействия европейских контролирующих органов теневой импорт продукции Beretta в Москву не прекращается. Новые документальные данные свидетельствуют, что 17 марта 2026 года российская компания "Кольчуга", принадлежащая Рафику Этумяну (номинальному владельцу и партнеру российского бизнес-партнера Beretta Михаила Хубутии), успешно оформила и получила очередную партию из 40 карабинов Benelli Argo-E военных калибров .308 Win и .30-06 Springfield.

В ответ на официальный запрос журналистов пресс-служба Beretta Holding заявила о категорическом отклонении любых обвинений, наносящих ущерб репутации бренда. Руководство концерна уверяет, что "Русский Орел" в настоящее время исключен из консолидированной финансовой отчетности группы, а все коммерческие операции на российском рынке полностью приостановлены.

Появление официальных сертификатов соответствия на новое оружие, выданных государственными органами РФ, в холдинге назвали следствием распространения фальсифицированных товаров и публикацией недостоверных изображений в СМИ.

Санкции против РФ

Из-за полномасштабного вторжения в Украину Российская Федерация была вынуждена потратить дополнительные 130 миллиардов долларов на закупку товаров в обход введенных Западом санкций, сообщает издание Business Insider. Согласно расчетам аналитиков латвийского Бюро защиты Конституции (SAB), в течение 2022–2025 годов ежегодные средние переплаты страны-агрессора за импорт западной продукции через обходные пути составляли 32,5 миллиарда долларов.

Эксперты отмечают, что эта сумма отражает лишь расходы на товары, которые РФ сумела импортировать через альтернативные каналы поставок, и не включает убытки от продукции, замену которой так и не удалось найти. Кроме того, международные ограничения привели к потере Москвой сотен миллиардов долларов в результате закрытия ключевых экспортных рынков и блокировки финансовых активов в западных банках.

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