Топливная паника по-русски: в Москве размели канистры для бензина

За последние недели цены на канистры выросли на 20-40 %.

В автомагазинах Москвы закончились канистры для бензина, несмотря на все призывы не разливать топливо в дополнительную тару. Емкости скупают спекулянты и перепродают по завышенным ценам, пишут российские СМИ.

Отмечается, что за последние недели цены на канистры выросли на 20-40 % в зависимости от объема и материала. Недавно пятилитровую емкость можно было купить за 300 рублей, а сейчас за нее просят 500 рублей, 20-литровая стоит уже 4 тысячи рублей. Но даже при таком повышении цены продавцы в автомагазинах говорят, что весь товар закончился, и найти тару можно только в интернете у спекулянтов.

При этом власти призвали водителей не закупать топливо впрок, а на заправках в Москве и Подмосковье отказываются продавать бензин в канистрах. При этом за последнюю неделю россияне раскупили емкости всех объемов. Также отмечается рост спроса на сопутствующие аксессуары: лейки, шланги, насосы для перекачки топлива и даже на обычные резиновые перчатки.

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Сотрудники автомагазинов советуют автомобилистам приобрести топливные корректоры (автохимию для улучшения качества топлива), поскольку фиксируются случаи разбавления бензина и продажи 92-го под видом 95-го.

Ситуация с топливом в России

Волна ударов украинских беспилотников, которые с начала года не менее 40 раз наносили удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, создала риск дефицита бензина в Москве.

Удары украинских беспилотников вывели Московский нефтеперерабатывающий завод из строя как минимум на шесть месяцев. В этом месяце завод дважды подвергался ударам украинских дронов, из-за чего предприятие было вынуждено остановить работу.

В РФ рассматривают возможность импорта топлива и соответствующих субсидий для сдерживания цен. Эти меры должны смягчить последствия перебоев с поставками бензина и дизельного топлива, вызванных украинскими ударами по нефтеперерабатывающим заводам.

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