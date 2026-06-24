Силы обороны переходят к завершающему этапу: эксперт объяснил, что ждет Крым

В настоящее время РФ уже не в состоянии оперативно восполнять потери ПВО на территории полуострова, отметил Крамаров.

Благодаря систематическим поражениям ПВО России на территории временно оккупированного Крыма Силы обороны приближаются к завершающему этапу этой кампании – уничтожению Керченского моста. Такое мнение высказал Андрей Крамаров – военный эксперт, офицер резерва ВСУ в эфире Radio NV.

"Именно его снос завершит тот этап, который мы наблюдаем в данный момент", – пояснил Крамаров.

Он добавил, что у россиян есть проблемы с системами ПВО на территории Крыма. Ранее, после уничтожения Силами обороны средств противовоздушной обороны на временно оккупированном полуострове, РФ оперативно заменяла их. Однако сейчас у Москвы нет таких возможностей.

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"Сейчас отмечаем, что в контексте происходящей блокады быстро восстановить их невозможно. К тому же в самой России уже нет такого большого количества зенитно-ракетных комплексов. А если и есть, то их пытаются разместить либо вокруг Москвы, либо где-то на своей территории. И Крым, соответственно, остается беззащитным", – добавил Крамаров.

В этом контексте он также отметил одни из последних ударов Сил обороны по объектам на территории Крыма, в ходе которых были уничтожены средства ПВО РФ.

"Хороший урожай – два комплекса С-400 и два комплекса "Панцирь", которые прикрывали аэродромы. И, что самое главное, они прикрывали многострадальный Керченский порт, по которому также после этого был нанесён удар. Там сейчас очень сильно горит нефтеперевалочный терминал. Соответственно, использовать его нельзя. То есть бензина в ближайшее время в Крыму не ожидается", – отметил Крамаров.

Удары по Крыму – важные новости

В ночь на 24 июня на территории временно оккупированного Севастополя в очередной раз раздалась серия взрывов. В результате в городе произошло масштабное отключение электроэнергии. Также о взрывах сообщали и в других районах временно оккупированного полуострова.

Издание The Economist отмечает, что РФ становится все сложнее поддерживать видимость спокойной жизни в Крыму. Поскольку удары БПЛА уже влияют на поставки товаров, отключения электроэнергии, а также продажу топлива. На фоне этого у местных жителей усиливается ощущение уязвимости и изнеможения от войны.

Как сообщил бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, Крым уже покидают российские сотрудники ФСБ, МВД и флота. По его мнению, это может свидетельствовать о подготовке РФ к сдаче полуострова.

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