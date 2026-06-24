Украина уничтожает центры спутниковой связи армии РФ, – аналитики

Подтверждены успешные удары по двум центрам космической связи.

Силы обороны Украины успешно атаковали уже два центра космической связи в России – "Дубну" в Московской области и "Владимир" в Владимирской области. Оба центра, как отмечает Defence Express, входят в состав российской государственной компании "Космическая связь" и обеспечивают российских военных спутниковым интернетом.

Аналитики считают, что "речь идет о методичном целенаправленном подходе" по препятствованию функционирования систем спутниковой и дальнекосмической связи РФ. При этом основной целью, по их мнению, является невозможность использования российских геостационарных спутников связи "Экспресс". Именно от них зависит предоставление услуг спутникового интернета.

При этом "Дубна" управляет спутниками и играет роль центрального хаба трафика из сети этих спутников. А "Владимир" до 2025 года был станцией космической связи. Центром он стал год назад, когда на него возложили функции не только управления, но и передачи трафика. Авторы пишут, что "Владимир".

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Какие именно повреждения получил центр "Владимир", пока не сообщалось. Однако аналитики пояснили, что центр имеет два основных антенных комплекса, а всего на территории объекта не более 10 отдельных сооружений. Они предполагают, что наиболее важные объекты выведены из строя.

Отмечается, что аналогичными центрами в РФ являются "Медвежьи Озера", "Сколково", "Железногорск", "Хабаровск". Первые два специализируются на организации спутникового телевещания, возможно, они не выполняют функции хабов для спутникового интернета.

Поражение космического центра "Дубна" – что известно

Напомним, что в ночь на 22 июня в "Дубне" – крупнейшем наземном комплексе спутниковой связи в России – была поражена главная 32-метровая антенна MARK-IV, используемая для спутниковой связи. Подтверждено попадание в аппаратно-модульный комплекс антенны, а также в техническое здание рядом с ней. Также подтверждено поражение аппаратно-программного корпуса.

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