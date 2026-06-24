Матвиенко призналась, в какую страну уехала её старшая дочь

Певица рассказала, что не была на своем выпускном из-за рождения ребёнка.

Старшая дочь Заслуженной артистки Украины Тони Матвиенко – 27-летняя Ульяна – уехала в Германию и имеет статус беженки. Об этом звездная мать рассказала в проекте "Наедине с Гламуром".

"У неё всё очень хорошо. Она сейчас живёт в Германии, в Берлине. Работает. Уже полгода как уехала из Украины. Жаль, но я стараюсь с ней чаще видеться. Вот она недавно приезжала во Львов, так что все хорошо", – поделилась певица.

Она пояснила, что дочь около 6 месяцев назад уехала из страны из-за страха перед войной.

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"Да, она как беженка. Просто в какой-то момент сказала: "Я больше не могу, мне страшно". Переживает", – пояснила Тоня.

В то же время её младшей дочери Нине, которая родилась от певца Арсена Мирзояна – нынешнего мужа актрисы, сейчас 10 лет. Девочка вместе с родителями находится в Украине.

Матвиенко призналась, что больше рожать не планирует.

"Я уже взрослая… Мне хватит двух детей", – сказала она.

Певица также рассказала, что у нее не было выпускного, потому что к тому моменту она уже родила первого ребенка – когда проходило торжество, дочери было около полугода.

"Родила дочь почти в 17 лет, но выпускной был, когда нам было 18 лет", – рассказала певица. По её словам, когда она забеременела, то перестала ходить в школу, потому что боялась, что её будут хейтить.

Напомним, ранее украинская певица Тоня Матвиенко рассказала о кризисе, через который прошел ее брак с артистом Арсеном Мирзояном. По ее словам, сохранять чувства на протяжении многих лет не всегда легко, поэтому даже очень крепкие пары переживают сложные периоды. Был такой момент и у неё – певица вспомнила, что в период кризиса они оказались на расстоянии. Тогда Мирзоян был за границей, а она много работала.

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