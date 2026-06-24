Украина собирается изменить тактику использования морских дронов в Черном море, - BI

Украинские морские дроны сейчас используются в основном для атак на суда, но это планируют изменить.

Украина хочет, чтобы её морские дроны задерживали коммерческие суда в Чёрном море, а не уничтожали их. Об этом в комментарии Business Insider рассказал командир подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины с позывным Найнт.

В издании напомнили, что украинские морские дроны сейчас используются в основном для атак на суда. Целями в основном были российские военные корабли.

По словам Найнта, сейчас разрабатывается новая концепция использования морских дронов, которые его подразделение использует в операциях в Черном море.

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"Их целью будет не уничтожение нефтяных танкеров или зерновозов, перевозящих товары, подпадающие под санкции. Напротив, цель состоит в том, чтобы задержать их и отбуксировать в порт. Если они подчинятся, их сопроводят в указанный порт, где судно и груз могут быть конфискованы в соответствии с международным правом. Если они откажутся, могут последовать другие меры", - поделился он.

В издании отметили, что подобные миссии по обеспечению правопорядка значительно расширят роль украинского морского дрона "Катран". Он, как и другие украинские морские дроны, изначально задумывался как ударный аппарат.

"Катран" несколько раз был модернизирован, в том числе оснащен пулеметами и ракетами класса "земля-воздух". Другие украинские морские дроны прошли аналогичную модернизацию, что позволило им выполнять не только одноразовые атаки.

Найнт добавил, что использование морских дронов в качестве средства охраны порядка позволит гражданским экипажам и судоходным компаниям заранее получать предупреждение о том, что их передвижения могут контролироваться морскими дронами.

"Если вы столкнетесь с такой системой, вы арестованы. Спокойно направляйтесь в указанный порт. Все останутся в безопасности. Судно и его груз будут конфискованы в соответствии с международным правом. Лично я считаю такой подход гораздо более гуманным, чем простое потопление судов с неизвестным грузом", - подчеркнул Найнт.

Переговоры между Украиной и Грецией о производстве морских дронов зашли в тупик

Ранее Euractiv писало, что переговоры между Украиной и Грецией о совместном производстве морских дронов фактически зашли в тупик. Афины обеспокоены тем, что Киев настаивает на праве голоса относительно того, как беспилотники будут использоваться в случае военных действий.

Греция считает, что Украина хочет сохранить баланс в отношениях с Турцией, которую она рассматривает как посредника в переговорах с Россией.

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