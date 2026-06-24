В Египте обнаружили 5000-летние гробницы, которые могут изменить представления о пирамидах

Помимо гробниц раннединастического периода, на этом участке расположено додинастическое кладбище.

В Египте археологи обнаружили гробницы, возраст которых достигает 5 тысяч лет, что может изменить представление о самых ранних этапах развития архитектуры пирамид. Такая находка, о которой сообщило Министерство туризма и древностей, свидетельствует о том, как древние строители экспериментировали с конструктивными решениями, что в конечном итоге привело к созданию знаменитых пирамид. Об этом пишет Indian Defence Review.

Раскопки в Джабаль-аль-Тайри, расположенном на восточном берегу Нила в провинции Минья, выявили две гробницы раннединастического периода, а также захоронения додинастического и позднего периодов.

Археологи отмечают, что первая гробница свидетельствует об изящном архитектурном подходе - стены, более толстые у основания, которые постепенно сужаются к вершине, - принцип, который позже нашел отражение в ступенчатых пирамидах и настоящих пирамидах, определяющих монументальный ландшафт Египта.

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"Следы древних техник резки и деревянных укреплений дают беспрецедентное представление о том, как эти сооружения укреплялись более 5 000 лет назад. Эти особенности свидетельствуют о том, что древние египетские архитекторы экспериментировали с принципами инженерии и распределения нагрузки задолго до строительства крупномасштабных пирамидальных комплексов. Даже поврежденные участки первой гробницы свидетельствуют о точности и тщательности, с которыми строители подходили к погребальной архитектуре", - подчеркивается в материале.

Вторая гробница сохранила оригинальные черты с поразительной детальностью

Вторая гробница в значительной степени повторяет архитектурный план, но сохранилась гораздо лучше. В частности, археологи смогли детально изучить оригинальную планировку, каменную кладку и конструктивные укрепления, что открыло редкую возможность ознакомиться с методами строительства раннединастического периода.

"Сохранность этой гробницы особенно важна, поскольку позволяет проводить сравнение с другими гробницами того же периода, что свидетельствует об обмене знаниями и техниками между регионами в ходе формирования раннеегипетского государства. Эти данные указывают на уровень совершенства в проектировании захоронений и межрегиональное архитектурное влияние, которые ранее недооценивались исследователями", - отмечается в публикации.

Помимо гробниц раннединастического периода, на этом участке расположено додинастическое кладбище, где несколько человек были похоронены в сгорченном положении, завернутыми в растительные коврики. Такие захоронения, сопровождаемые керамическими сосудами с черным покрытием периодов Накада II и III, датируются временем до объединения Египта и дают представление об эволюции погребальных обрядов.

Также на этом участке были обнаружены захоронения позднего периода, среди которых есть как индивидуальные, так и коллективные могилы, некоторые из них содержат деревянные гробы.

"Раскопки в Джабаль-аль-Тайри продолжаются, и археологи ожидают новых открытий, которые могут изменить наше представление о том, как зародилась монументальная архитектура Египта. По данным Министерства туризма и древностей, этот памятник до сих пор хранит много тайн о изобретательности древнейших строителей этой цивилизации", - добавляет Indian Defence Review.

Другие интересные находки ученых

Как писал УНИАН, ранее в Нидерландах археологи наткнулись на огромные римские бани. Среди артефактов, найденных под строительной площадкой, были также украшения и монеты.

Кроме того, ученые обнаружили затерянный подводный город, который не похож ни на один из других на Земле. Отмечается, что в ландшафте "Затерянного города" преобладают высокие монолиты и более мелкие шпили.

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