Дроны 'Пегас', F10 и F9 демонстрируют более 50 % успешных поражений, - военный эксперт

Наиболее эффективные модели дронов нужно масштабировать, чтобы они поставлялись на фронт непрерывным потоком. Об этом заявил военный эксперт Александр Бабак и назвал лидеров по эффективности: "Пегас", F10 и F9.

"Статистика за 30 дней по наиболее массово применяемым FPV показывает интересную картину. Лидеры по эффективности: "Пегас", F10 и F9. Они демонстрируют более 50% успешных поражений, а "Пегас" имеет самый высокий показатель в этой выборке: 64%. Это подтверждает высокое качество и стабильность работы этих моделей в сочетании с профессионализмом экипажей. Вывод очевиден: Украине нужно одновременно наращивать производство наиболее эффективных моделей и быстро передавать опыт с фронта в производство", – заявил Александр Бабак.

Эксперт констатирует: на каждую российскую цель, личный состав или технику в среднем требуется от 1,6 до 2,9 FPV-дрона.

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"Это очень простая, но важная цифра. Она объясняет, почему FPV на фронте должны поставляться не разовыми "партиями", а постоянным потоком. FPV-дроны сегодня стали одним из самых эффективных инструментов уничтожения врага. Но их сила не только в технологии. Их сила в системности", – подчеркнул Бабак.

Он также отметил, что сейчас ВСУ за месяц "уменьшают численность" российских военных больше, чем Россия успевает мобилизовать. При этом более 90% – именно с помощью дронов.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что модернизированные украинские FPV-дроны уже способны поражать цели на расстоянии до 3000 километров. Также Зеленский пообещал, что, если будет гореть Украина, будет гореть и Москва.

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